Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ödemesinden yararlanan milyonlarca vatandaş ödemelerin ne zaman hesaplara yatılacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından bakıma muhtaç kişilere ödenen ücretler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Evde bakım ücretleri yattı mı? Evde bakım ücretleri ne zaman yatacak? Evde bakım ücretleri ne kadar oldu? Evde bakım ücreti kimlere verilir? Evde bakım maaş başvurusu nasıl yapılır? Evde bakım maaş alma şartları neler? İşte merak edilenler...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi il il sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından bakıma muhtaç kişilere ödenen ücretler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Evde bakım ücretleri yattı mı? Evde bakım ücretleri ne zaman yatacak? Evde bakım ücretleri ne kadar oldu? Evde bakım ücreti kimlere verilir? Evde bakım maaş başvurusu nasıl yapılır? Evde bakım maaş alma şartları neler? Detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Yaşlı ve engelli kişilerin bakımı için yapılan evde bakım maaşı ödemeleri ilden ile farklılık gösterse de her ay düzenli olarak 15-31 tarihleri arasında hak sahiplerine yapılıyor. Ocak ayı ödemelerin hak sahiplerine bu tarihler arası yapılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3.336 TL olarak ödenen evde bakım desteği (maaşı) 2023 yılındaki yeni tutarı 4.337 TL olarak hak sahiplerine verilecek.

EVDE BAKIM MAAŞLARI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan ağır engelli vatandaşlara veriliyor.

EVDE BAKIM MAAŞ ALMA ŞARTLARI NELER?

Engelli kişinin sağlık raporunda "ağır engelli'' kısmının işaretli olması gerekir.

Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

YAŞLILARA EVDE BAIM ÜCRETİ KİMLERE VERİLR?

Yakasının yardımı ve bakımı olmadan, gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan, yeme-içme, insani ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen, engellilere verilecek engelli sağlık kurulu raporlarında 'Ağır Engelli' raporu bulunanlar için evde bakım desteği parası ödenmektedir.