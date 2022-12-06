Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın belirli dönemlerinde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yatacağı,2023 Evde bakım maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, Evde bakım maaşı nedir, kimlere verilir? Başvuru şartları nedir? Evde bakım maaşları ne kadar? İşte konuya dair tüm merak edilenler....

Evde bakım maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Aralık ayının ilk haftasında evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı? 2023 Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşı nedir? Evde bakım maşı başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşlarıher ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Aralık ayına dair ödemeler başladığında haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli olacak. Temmuzda evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükselmişti.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI