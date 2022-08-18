Son zamanlarda oldukça merak edilen konular arasında yer alan evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı nedir?

Sosyal medyada gösterilen tepkiler karşısında birçok kişi evde bakım maaşı yattı mı? Sorusunun cevabını merak etmekte. Birçok kişi tarafından merak edilen bu soruyu sizler için yanıtladık. Peki Evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı nedir?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşının belirlenen günlerde yatırılmaması, sosyal medya platformları üzerinden tepkiler yağmasına sebep oldu. Farklı illere göre ödeme günü farklılık gösterebilen evde bakım maaşı ödemeleri, Ağustos ayı ödemelerinde sorun yaşamaktadır. Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal medya üzerinden birçok tepki gelmeye devam ediyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, hasta, engelli veya yaşlı bir kişiye bakılması karşılığında devletin kişiye yaptığı ödemedir. Peki evde bakım maaşı nasıl alınır? Evde bakım maaşı almak için neler gerekli?

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Öncelikle evinizde engelli ya da yaşlı bir birey bulunması gerekiyor. Daha sonra başvuru için bölgede yer alan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müdürlüğü'ne gidilmesi gerekiyor. Engelli olan kişinin en az yüzde 50 ve üzerinde engelli olması gerekmektedir. Engelli raporunda, "Ağır Engelli" ifadesinin ve "Bakıma Muhtaç" ibarelerinin de yer alması gerekiyor.