Evde bakım maaşı yatan iller! 9-10-11 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Bu nedenle Evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım maaşı almakta olan kişiler tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Peki, 9-10-11 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller!

Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Sorusu, evde bakım maaşı almakta olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün başvuruda bulunan engelli vatandaşlar ile ailelerine yaptığı evde bakım maaşı ödemeleri her ay hesaplara yatıyor. Peki, 9-10-11 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller!

9-10-11 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERDE YATTI?

Evde bakım maaşının yatıp, yatmadığını merak etmekte olan vatandaşlar, bakiye takibi işlemini SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz. Bu sayede bağlı olduğunuz ilin evde bakım maaşı ödemelerinin gerçekleşip, gerçekleşmediğini öğrenebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ağustos ayına dair ödemeler başladığında haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.