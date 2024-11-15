EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Kasım ayı evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri, evde bakım desteğinden yararlanan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler, özellikle bakıma muhtaç yakınlarına bakan kişiler için önemli bir destek sağlıyor. Kasım ayı itibarıyla ödemeler yavaş yavaş hesaplara yatırılmaya başlandı ve maaş alan vatandaşlar, ödemelerin kendi illerine ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için sıkça e-Devlet veya PTT üzerinden sorgulama yapıyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, Kasım ayı evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları her ayın 15'inden itibaren yatıyor. Bu nedenle Kasım ayı evde bakım maaşı ödemlerinin de 15 Kasım itibariyle yapılması bekleniyor. Ödemeleri takip etmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabilir veya bankanızın mobil uygulaması ile kontrol sağlanabilir.

KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım yardımı maaşı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.