Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maşı ne kadar oldu?

Ocak ayının gelmesiyle birlikte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen evde bakım maaşı ödemeleri gündemde yer almaya başladı. Her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılan evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından araştırlıyor.Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maşı ne kadar oldu? Evde bakım maaş başvurusu nasıl yapılır? Evde bakım maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Evde bakım aylığı ödemesiyle ilgili beklenen tarihe az bir zaman kala araştırmalar hız kazandı. Bakıma ihtiyacı olan hasta, engelli ya da yaşlı kişilerin bakımı için yapılan ödemeler Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maşı ne kadar oldu? Evde bakım maaş başvurusu nasıl yapılır? Evde bakım maaş sorgulama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları henüzhak sahiplerinin hesaplara yatırılmaya başlanmadı. Ödemelerin 15 Ocak'tan sonra hak sahiplerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılında4.336 TL olarak hak sahiplerinin verilecek.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGLAMA NAIL YAPLIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunu