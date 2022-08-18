Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak sorularının yanıtı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 7 Ağustos 2022 belli oldu mu? Evde bakım parası ne zaman yatacak?

Engelli evde bakım aylığı alan vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında 'Engelli evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?' soruları geliyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 7 Ağustos 2022 belli oldu mu? Evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATIRILACAK?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Ağustos ayı evde bakım paralarının 15-31 Ağustos tarihleri arasında yatması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI



EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemelerine dair detaylar, e-devlet üzerinden sorgulanabilmektedir.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar, SMS yolu ile yapılıyor. "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama işlemlerini tamamlayabilir.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.