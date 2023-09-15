Evde bakım maaşlarının ödeme tarihleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın belli tarihlerinde ödenen evde bakım maaşlarının eylül ayı için ödeme tarihi açıklandı. Peki, Evde bakım maaşı eylül ayı maaşı yattı mı? Evde bakım maaşları ne zaman yatar? İşte detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahiplerini sevindirecek açıklamalarda bulundu. Evde bakım ödemesi alan vatandaşlar ise soruyor Evde bakım maaşı eylül ayı maaşı yattı mı? Evde bakım maaşları ne zaman yatar? İşte detaylar…

EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşları, genellikle ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaktadır. Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri de bu takvime uygun olarak ayın 14'ünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı alacak vatandaşlar, ödeme bilgilerini ve durumlarını sorgulamak için e-Devlet üzerinden kolayca işlem yapabilirler. "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına girerek, maaş ödemeleri hakkında bilgi alabilirler. Sorgulama işlemi için e-Devlet'e giriş yapmanız ve T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi kullanmanız gerekmektedir. Kayıtlı vatandaşlar, bu sayede maaş ödeme durumlarını ve tarihlerini rahatlıkla öğrenebilirler.

Ödemelerin düzenli olarak yapılması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerekli önlemler alınmaktadır. Bu sayede ihtiyaç sahipleri, maaşlarını zamanında ve güvenilir bir şekilde alabilirler.

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımının 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını belirtti.

Göktaş, bu uygulama ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdık. Halihazırda 566 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."