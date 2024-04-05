Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Bu ödeme ücreti Ocak ayında zamlanmıştı. Bakım cüreti alanlar ise zamlı ücretin ne kadar olduğunu ve ne zaman yatacağını merak ediyor. Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı ödemeleri geride bıraktığımız yılın son 6 ayında 5 bin 98 lira olarak belirlenmişti. Zamlı evde bakım maaşı ise Bakan Göktaş tarafından duyuruldu. Zamlı evde bakım yardımı, 2024 yılından itibaren 7.608 lira olarak belirlendi.

2024 NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Nisan ayı 'Evde Bakım Parası' ödemelerinin 15 Nisan Pazar gününden itibaren hesaplara aktarılması bekleniyor.