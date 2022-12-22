Evde bakım maaş zamları belli oldu mu? 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL?

22 Aralık tarihi ile 2023 yılı yeni asgari ücret tutarı belli oldu. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği açıklama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. 2023 Asgari maaşı 8.500 TL oldu. Asgari ücret değişiminin ardından arama motorlarında evde bakım maaş zamları belli oldu mu? 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? soruları aratıldı.