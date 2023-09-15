Evde bakım, 65 yaş aylığı ücretleri değişiyor! 2024 sosyal yardım ücretleri ne kadar olacak?

Memur maaşları her yıl sözleşme ve enflasyon oranına göre değişiyor. Maaş zammı devletin ödediği ek ücretleri de etkiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için verilecek sosyal yardım ücretleri zamlanacak. Memur maaş zammının ardından, evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli yakını aylığı artacak. Güncel hesaplara göre; 2024 evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli yakını aylığı!

Yaşlılar, engelliler, hasta yakınları aylık yardım alıyor. Milyonlarca memura yapılacak maaş artışı, devlet tarafından verilen sosyal yardım aylıklarını da etkiliyor. Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli yakını aylığı her yıl Ocak - Temmuz aylarında zamlanıyor. Enflasyon ve toplu sözleşme zammına göre belirlenecek memur maaş artışı bu aylıkları da etkileyecek.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI, 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yaptığı değerlendirmede maaşların ne kadar olacağını hesapladı. Buna göre, 65 yaş aylığı 2.348,30 kuruştan 3.509,77 TL'ye çıkacak.

Evde bakım aylığı 5.097,91 liradan 7.619,34 liraya yükselecek. Kronik hastalık yardımı da aynı oranda artacak ve evde bakım aylığı ile eşit olacak.

Engelli yakını aylığı da 1.874,58 TL'den 2.801,75 TL'ye çıkacak.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ AYNI ORANDA ARTMIŞTI

Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri memur maaş zammına göre hesaplanıyor. Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini yüzde 17,55 oranında artırılmıştı.

Yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye çıkarılmıştı. Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye yükselmişti.

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL'den 4 bin 50 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL'den 4 bin 629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL'den 5 bin 158 TL'ye çıkarılmıştı.

YÜZDE 49'U AŞAN ZAM BEKLENTİSİ

Orta Vadeli Program sonrası memur zamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Faruk Erdem, yüzde 49'a varan artışa dikkat çekmişti.

OVP'de yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 65 olmuştu. Buna göre 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 38'e ulaşmıştı. Bu orana göre belirlerken memurlar ve memur emeklileri için fark ödenecek.

Erdem, enflasyon farkıyla birlikte birlikte memurlar ve memur emeklilerinin Ocak artışı toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 49'u geçebileceğini belirtti.

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