Evde Adana kebap nasıl yapılır? Adana kebap malzemeleri nelerdir?

Türk mutfağının en lezzetli tatlarından biri olan Adana kebap evinde hazırlamak ve sevdiklerinize sunmak isteyenler bu eşsiz lezzetin tarifini merak ediyor. Peki, Evde Adana kebap nasıl yapılır? Adana kebap malzemeleri nelerdir? İşte lezzet tutkunlarının merak ettiği soruların cevabı…