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Evde Adana kebap nasıl yapılır? Adana kebap malzemeleri nelerdir?

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Evde Adana kebap nasıl yapılır? Adana kebap malzemeleri nelerdir?

Türk mutfağının en lezzetli tatlarından biri olan Adana kebap evinde hazırlamak ve sevdiklerinize sunmak isteyenler bu eşsiz lezzetin tarifini merak ediyor. Peki, Evde Adana kebap nasıl yapılır? Adana kebap malzemeleri nelerdir? İşte lezzet tutkunlarının merak ettiği soruların cevabı…

Adana kebap lezzeti ve doyuruculukla lezzet tutkunlarının vazgeçilmeztutkusu halinde soflarımızı süslemeye devam ediyor. Peki bu eşsiz lezzeti Evde hazırlamak isteyenler ise Adana Kebap nasıl yapılır? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler…

ADANA KEBAP MALZEMELERİ NELERDİR?

İçindeki Malzemeler:

  • Yarım kg yağlı kıyma
  • 1 çorba kaşığı biber salçası
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz
  • Pul biber

EVDE ADANA KEBAP NASIL YAPILIR?

  • Derin bir kapta önceden hazırladığınız kıyma, biber salçası ,tuz ,pul biber ,maydanoz 5 dakika yoğurun. Ardından hazırladığınız karışımı 2.5 saat buzdolabında dinlendirin.
  • Dinlendirdiğiniz kebabı avucunuzu ıslatıp şişlere dikkatli şekilde aynı hizada yerleştirin.
  • Ardından kebabı kömür veya odun ateşinde pişirin yaklaşık 15 dakika pişirin. Bu esnada kebabı sık sık çevirin etin yağını alın. Bu işlemlerden sonra kebabınızsunuma ve tadıma hazırdır.
  • Afiyet olsun...
Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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Yorumlar (1)

Ayhan Uz:

Böyle adana kebabı olmaz

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