Evde 9 karısı ile aynı evde yaşayan adam ilk kez konuştu! Yaptığı itiraflar ise herkesi şaşırttı!

Daha öncesinde 9 kadınla evlenerek dünya çağında gündeme gelen Arthur O Urso'nun ilk eşi olan Luana, yaşadıkları hayatı hakkında ilk defa konuştu. Luana ilk başlarda bu durumdan rahatsız olduğunu fakat daha sonrasında bu olaydan kendisinin de keyif aldığını açıkladı.

Brezilya'da 9 kadınla birlikte yaşaması ile tanınmakta olan Arthur O Urso muhafazakarların büyük tepkisini çekti ve oldukça sert eleştirilerin hedefi oldu. Daha öncesinde birkaç farklı haberle gündeme gelen Arthur O Urso, bu sefer ilk eşi Luana'nın açıklamaları nedeniyle gündem oldu.

"SİZ ŞEYTANIN AİLESİSİNİZ"

Arthur O Urso'nun ilk eşi olan Luana, yapılan tehditleri işaret ederek, "Bize, siz şeytanın ailesisiniz. Ülkemizden defolun diyorlar. Çok ön yargılı olduklarını düşünüyorum. Çoğu insanın bu durumu çılgınca karşıladığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE ZORLANDIM AMA ALIŞTIM"

İlk zamanlarda zorlandığını belirten Luana, "Evet önceleri zorlandım. Fakat daha sonra bu duruma alıştım ve ben de keyif almaya başladım. Açıkçası böyle bir ilişkinin nasıl olacağını merak ediyordum. Şu anda yaşadığım hayattan memnunum" dedi.

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