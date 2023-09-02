Evcilleşen ayılara şeker veren ziyaretçiler

Evcilleşen ayılara elleriyle şeker yedirdiler

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içindeki Nemrut Krater Gölü civarında bulunan ve evcilleştikleri görülen ayılar, ziyaretçilerin ellerinden şeker yedi.

Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Nemrut'ta kamp kuran vatandaşlar, bir yandan doğanın güzelliğini seyrederken bir yandan da piknik yapmanın keyfini yaşıyor. Bölgede bulunan ayıların sakin olması ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Piknik yapmak için gelen vatandaşlar hem kendi karınlarını hem de ayıların karınlarını doyuruyor.