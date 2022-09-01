Evander, Galatasaray takımının transfer gündeminde yer alıyor. Taraftarlar ve futbolseverler ise Evander'in kim olduğunu merakla araştırıyor. Galatasaray gündeminde yer alan ve anlaşmanın gerçekleşmesine çok az kaldığı söylenen Galatasaray'ın yeni orta sahası Evander kimdir? Evander hangi takımda, hangi mevkii? Evander kaç yaşında ve nereli?

Süper Toto Süper Lig'de tranfser döneminin bitmesine 1 hafta kaldı. Bu süreçte de Süper Lig takımları transfer görüşmelerine hızla devam ediyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isim ise Midtjylland takımının orta saha oyuncusu Evander ile transfer görüşmeleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta transfer döneminin sonuna doğru Evander transferinin netleşeceği düşünülüyor. Evander hakkında merak edilenler var. Evander kimdir? Evander hangi takımda, hangi mevkii? Evander kaç yaşında, nereli? İşte Galatasaray'ın gündemindeki oyuncu Evander hakkında merak edilenler…

EVANDER KİMDİR?

Tam adı Evander da Silva Ferreira olan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray takımıyla anılıyor. 9 Haziran 1998 yılında Brezilya'da doğmuştur. Ofansif orta saha mevkiinde oynayan futbolcu, Danimarka Superliga takımı olan Midtjylland'da forma giymektedir. 1,79 boya sahip olan oyuncu Midtjylland'da 10 numaralı formayı giyiyor. 2019 yılında Danimarka liginde Midtjylland oynayan futbolcu halen aynı takımda.

EVANDER İSTATİSTİK

2016 yılında Vasco da Gama takımında ilk profesyonelliğe başladı 54 maça çıkarken 5 gol atmıştır. Midtjylland takımında ise 2018-19 sezonunda 26 maça çıkıp 9 gol kaydetti. Son sezon ise 88 maça çıkıp 40 gol attı. Brezilya Milli takımında ise U15 ve U17 olarak futbol oynarken toplam 10 maça çıkıp 6 gol kaydetti. Piyasa değeri olarak 7 milyon Euro ile Midtjylland takımındaki en kıymetli ikinci oyuncu oluyor. 3 sezon Midtjylland'da forma giyen futbolcu 2 kez sakatlık geçirdi. Çıktığı maçlarda 48 golün 26 tanesini ikinci yarıda kaydederken 21 tanesini de ilk yarıda kaydetti. Toplam olarak 11 penaltı kullanan Evander 10 tanesini ağlara gönderdi. Mart 2019'da Danimarka Superliga Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı.

EVANDER OYNADIĞI TAKIMLAR

Vasco da Gama

Evander, Vasco da Gama adına ilk maçına 5 Mart 2016'da çıktı. İlk profesyonel golünü 8 Kasım 2017'de Brezilya Serie A'nın 33. haftasında Santos'a karşı attı. 31 Ocak 2018'de Evander, Vasco da Gama'nın bir maçında Universidad de Concepción'a karşı iki gol atan en genç oyuncu oldu.

Midtjylland

2018-2019 (kiralık)

27 Ağustos 2018'de Vasco, Evander'ın 2019 yazında (yaklaşık 2,4 milyon €) serbest kalma maddesiyle FC Midtjylland'a kiralandığını açıkladı.

Evander, Danimarka Superliga'daki ilk maçına 29 Eylül 2018'de ev sahibi Hobro IK'yi 5-1 yendikleri maçta Jakob Poulsen'in 65. dakikada yerine oyuna girerek çıktı. 20 Ekim'de Evander, Midtjylland adına ilk golünü deplasmanda 4-1 yendikleri FC Nordsjælland karşısında attı.

Ocak 2019'da FC Midtjylland, Vasco da Gama takımı ile Evander'in transferi için anlaşarak 2.5 milyon € ödedi.