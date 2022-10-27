Ev yapımı mantı tarifi: Kolay Kayseri mantısı nasıl yapılır?

Türk mutfağının en güzel yemeklerinden biri olan kayseri mantısı yapılışın zor olduğu kadar lezzetlidir ve evde de yapılabilir. Bu eşsiz mantıyı yapabilmek için hangi malzemeler kullanılır? Kayseri mantısını yapmak zor mu kolay mı? İşte kayseri mantısı hakkında tüm merak edilenler ve bilinmeyenler...

Kayserilezzet merkezi olmaya devam ediyor Köşk Sosyete 'de bulunan Peyname Yöresel Lezzetler, ev yapımı mantı yemek isteyen vatandaşları bekliyor. Peki, Meşhur Kayseri mantısınasıl yapılır? İşte konuya dair tüm merak edilenler.

KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Kayseri mantısının yapılışına önce hamurdan başlayın. Yoğurma kabınızın içerinse önce un ekleyin ardından tuz, yumurta ,su, tuz, ilave edin isteğe bağrı baharat ve keki te koyabilirsin. Karışımınızı 15 dakika güzelce yoğurun. Hamurunuzun sert ve pürüzsüz olması gerekiyor. Hamurunuzu 3 parçaya bölün ve beze yapın bezelerin üzerine beze örtün. Bu işlemden sonra hamuru 15- 20dakika buzluğunuzda dinlendirin.

Hamurunuz dinlenirken mantınızın içini hazırlayın. Yoğurma kabınızın içine kıyma ,soğan ,karabiber ,pul biber ve tuz ilave edin ve yoğurun.

Dinlenen bezleri yufka açın. Yufkaları 2.00 cm boyutunda kare olarak kesin. Her kareye dengeli şekilde iç koyun ve karşılıklı köşelerden kapatarak ortadabileştirin.

Kapattığınız mantıları içi una yayılmış bir kabın içine alın. Ardından kaynattığınız tuzlu suyun içine ilave edin.15 dakikka normal ısı ayarında mantınızı haşlayın. Ardından servis tabaklarına dikkatli şekilde alın ve servis edin.

KAYSERİ MANTISININ MALZEMELERİ

3, 5 su bardağı un

1, 5 su bardağı ılık su

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

İçi için;

200 gram yağsız kıyma

1 adet soğan

Tuz, karabiber, pul biber

Mantı Hamuru:

Yoğurma kabı içerisine un konulacak ve ortası havuz yapılacak. İçerisine yumurta, su, tuz ilave edilecek ve karıştırılacak. Ardından un ilavesiyle sert ve pürüzsüz, hamur yoğurulacak. Hamur 3 parçaya bölünecek ve beze yapılacak. Bezelerin üzeri bezle örtülecek ve 15 dakika dinlendirilecek. Mantı İçi:Yoğurma kabı içerisine kıyma, soğan, karabiber, pul biber, tuz ilave edilecek ve yoğurulacak.

Bezeler 1.0 veya 1.5 mm. kalınlıkta yufka açılacak. Yufkalar 1.5 veya 2.0 cm. boyutunda kare olarak kesilecek. Her kare 'ye yeterli miktarda iç konulacak ve karşılıklı köşelerinden kapatılacak ve ortada birleştirilecek. Kapatılmış mantılar un yayılmış bir kap içerisine alınacak. Ardından kaynamakta olan tuzlu su içerisine salınacak ve normal ısı ayarında tencere açık olarak 15 dakika haşlanacak. Süre bitiminde kevgir kepçe ile servis tabaklarına alınacak. üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos ilave edilecek.

MANTI TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Mantıyı haşlayacağınız suya tuz ve sıvıyağ eklerseniz mantıların yapışmasını önlersiniz.

İç harcı doldurulmadan önce hamurun üzerine nemli bez ile kapalı ve yaklaşık 30 dakika dinlendirilmelidir.

Lezzetini arttırmak için haşlama suyunun içine tavuk veya et suyu katabilirsiniz.

Mantıları haşlarken tencerenin kapağını kapatmayın.

MANTI SOSU NASIL YAPILIR?

Tereyağını küçük bir tavada eritin ve Salçayı katıp 2-3 dakika kavurun ardından Naneyi ekleyip karıştırmaya devam edin. Servis tabağına aldığınız mantının üzerine önce sarımsaklı yoğurdu sonra naneli sosu dökün.

MANTI KAÇ KALORİ?

Orta boy porsiyon mantı ortalama 170 kaloridir.

Soğanlar incecik doğranır, tereyağında kavrulur. Sonra 1 kaşık salça eklenir, sonra baharatlar eklenip sıcak suyunu da ekleyip suyu kaynatıyoruz. Sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Sonra karıştıra karıştıra mantıyı döküyoruz, 2 dk yüksek ateşte sonra 15-20 dk kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz.