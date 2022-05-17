Ev sahibi ne kadar zam yapabilir 2022? Kiraya ne kadar zam yapılabilir? - Haberler

Ev sahibi ne kadar zam yapabilir merak ediliyor. Kiralara zam dönemleri geldikçe ev sahipleri kiralara ne kadar zam yapabilir araştırılıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. Peki, Ev sahibi ne kadar zam yapabilir 2022? Kiraya ne kadar zam yapılabilir? İşte detaylar...

EV SAHİBİ NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 34,46 oldu. Böylece mayıs ayında kiralara en fazla %34,46 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

KİRA ARTIŞ ORANI %34,46 OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti. Buna göre, mayıs ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %34,46 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

- Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: %34,46

Zam bedeli: 344,6 TL

Zamlı kira bedeli: 1.344,6 TL

- Mevcut kira bedeli: 2.000 TL

Zam oranı: %34,46

Zam bedeli: 689,20 TL

Zamlı kira bedeli: 2.689,20 TL

- Mevcut kira bedeli: 2.500 TL

Zam oranı: %34,46

Zam bedeli: 861,50 TL

Zamlı kira bedeli: 3.361,50 TL

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