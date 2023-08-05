Ev Sahibi Kiracısına 'Hava Parası' Teklif Etti

Ankara'da bir ev sahibi, 4 yıllık kiracısına evden çıkması için 200 bin lira teklif etti. Kiracı, teklifi reddetti ve avukatı durumu 'hava parası' olarak nitelendirdi. Ev sahibi, kiracının evden çıkmaması üzerine evi satılığa çıkardı ancak kiracı olduğu için evi satamadığını belirtti.

ANKARA'da ev sahibi Fatma Ş., 4 yıllık kiracısı Ali K.'ye evden çıkması için 200 bin lira teklif etti. 2 bin 450 lira kira ücreti ödeyen emekli Ali K., kira fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyerek, teklifie reddetti. Ali K.'nin avukatı Selim Ünal, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki sorunun yeni bir boyut kazandığını, ev sahibinin vekilliğini yaptığı kiracısına çıkması için 'hava parası' teklif ettiğini söyledi.

Fatma Ş., Etimesgut ilçesindeki evinde 2 bin 450 liraya oturan kiracısı Ali K.'ye, çevredeki emsal evlerin kira ücretinin 15 bin lira civarında olduğunu, kirayı yükseltmemesi durumunda evden çıkmasını istedi. Emekli Ali K., ev kiralarının yüksek söyleyerek, 4 yıldır oturduğu evden çıkmayacağını belirtti. Fatma Ş., bunun üzerine evi satılığa çıkardı. Ancak kiracı olduğu için evi satamadığını ileri süren Fatma Ş., emlakçısı aracılığıyla da Ali K.'ye, evi boşaltması için 200 bin lira teklif etti. Ali K., bu teklifi de kabul etmedi.

Fatma Ş.'nin emlakçısı Merve A. da müvekkilinin evi satmak istediğini; ancak kiracı olduğu için kimsenin almadığını söyleyerek, "Fatma Hanım bize gelerek, evini satmak istediğini söyledi. Ancak evinde 4 yıldır oturan kiracısı varmış. O yüzden evi kimse almak istemiyor. Almak isteyen de değerinin altında teklif veriyor. Fatma Hanım kiracıya çıkması için 200 bin lira teklifte bulundu. Oturdukları yerde kiralar 15-20 bin lira arasında. Ev sahibi de ne yapacağını bilmiyor. İçinde kiracı varken evi değerinde satmak da pek mümkün görünmüyor" diye konuştu.