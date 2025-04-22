Ev kadınlarına emeklilik hakkı! Ev kadınları emekli olabilecek mi?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Yılı projeleri kapsamında, ev kadınlarına yönelik devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Yeni düzenlemeye göre, ev kadınları başvuru yaparak her ay sigorta primi ödeyebilecek. Ev kadınlarına emeklilik hakkı kapsamında primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Peki, Ev kadınları emekli olabilecek mi? Ev kadınları için emeklilik şartları nelerdir? İşte detaylar...

EMEKLİLİKTEN KİMLER YARARLANACAK?

Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması planlanıyor. Daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.

DEVLET DESTEĞİ ASGARİ ÜCRETLE 500 BİN LİRAYI BULACAK

Projede en kritik ayrıntı ise devlet desteği olarak göze çarpıyor. Ödenecek aylık primlerin 3'te birinin devlet tarafından karşılanacağı belirtilirken, emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödemede devlet desteği bugünkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.

ÖDEMELER İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvuruda bulunan ev kadınları, BAĞ-KUR kapsamında sayılacak. Böylece ev kadınları, devlet destekli primlerini, kendi işini yapıyor gibi her ay düzenli şekilde ödeyecek. Ödemeler internet üzerinden yapılacak.