30 Nisan tarihinde verdiği konserde bir kişi hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullandığı için hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Gülşen'in itiraz dilekçesini değerlendiren mahkeme, ünlü şarkıcının ev hapsiyle tahliyesine karar verdi. Ev hapsi nedir? Ev hapsi nasıl olur?

Ev hapsi nedir? 30 Nisan tarihinde verdiği konserde bir kişi hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullandığı için hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Gülşen'in itiraz dilekçesini değerlendiren mahkeme, ünlü şarkıcının ev hapsiyle tahliyesine karar verdi. Ev hapsi nedir? Ev hapsi nasıl olur? İşte detaylar...

EV HAPSİ NEDİR?

Ev hapsi, nispeten hafif suçlarda mahkemelerce verilen hapis cezalarının kişinin kendi konutunda geçirmesini ifade eder. Mahkeme tarafından ev hapsi ile cezalandırılan kişi hapis cezası sonuna kadar konutundan dışarıya çıkamaz. Cezasını çekeceği konuttan çıkıp çıkmadığı ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uygulamalarda elektronik kelepçe sistemi ile sağlanır. Ev hapsi kavramının Türkiye'de bilinen ilk uygulaması Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kayıp trilyon davasında belgede sahtecilik suçundan aldığı 11 aylık cezadır. Erbakan bu ceza sırasında evden izinle ayrılabildi ve üçüncü dereceye kadar akrabaları ve sosyal çevresiyle görüşebildi ancak görüştüğü kişiler Denetimli Serbestlik Kurumu'nca sınırlanabildi.