Ev hanımlarına emeklilik geliyor! Devletten 3'te 1 prim desteğiyle emeklilik kapısı açılıyor

Çalışmayan ve ev işleriyle ilgilenen ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarih vererek duyurdu. Devletten prim desteği sağlanacak ve ev hanımlarının emekliliği kolaylaştırılacak. Düzenlemenin 5 yıllık dönem içinde hayata geçmesi bekleniyor.

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen ev hanımlarına emeklilikle ilgili detayları paylaştı. 5 yıllık dönem içinde hayata geçmesi beklenen emeklilik sistemiyle ilgili çalışmalara başlandı.

BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL ÖNCESİNDEN EMEKLİ OLMA HAKKI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında emeklilik sisteminde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Işıkhan, BAĞ-KUR'luların emeklilik prim gün sayıları ile ilgili yaptığı açıklamada, yapılacak düzenlemeyle BAĞ-KUR'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydetti. Bütçe disiplini doğrultusunda yapılacak düzenleme için çalışmalara başlandı.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK GELİYOR

Bakan Işıkhan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilik hakkı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli müjdeleri arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik için çalışmaların başladığına vurgu yapan Işıkhan, "İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek" diye konuştu.

KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA BAŞVURABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun şu anki sistemine göre; 18 yaşını dolduran, 510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük veya yaşlılık aylığı almayanlar isteğe bağlı sigortalı olabiliyor.

İsteğe bağlı sigortalıların primleri sigortalı tarafından beyan edilen günlük kazanç tutarına göre belirleniyor.

İsteğe bağlı sigorta prim oranı, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık % 32'si olarak hesaplanıyor. 2023 yılı için; alt sınırdan kazanç beyanında bulunan bir isteğe bağlı sigortalının ödemesi gereken aylık asgari prim tutarı 3.202,56 TL'dir.

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