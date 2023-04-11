Ev hanımları nasıl emekli olacak, çalışma şartı var mı? Ev hanımları emeklilik için kaç yıl evli kalmalı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi AK Parti'nin seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaştı. Beyannamede onlarca konu başlığı yer alırken, ev hanımlarıyla ilgili vaatler dikkat çekti. Peki, Ev hanımları nasıl emekli olacak, çalışma şartı var mı?

Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA PAR'ın "ev kadınlarına emeklilik hakkı" önerisi AK Parti'nin seçim beyannamesine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı beyannamede, "Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız." ifadeleri yer aldı. Ev hanımları nasıl emekli olacak, çalışma şartı var mı?

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLACAK?

Cumhur İttifakı'na katılıp seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, her fırsatta dile getirdiği, "ev hanımlarına emeklilik hakkı" önerisi AK Parti'nin seçim beyannamesine girdi. AK Parti, ev hanımlarının ödeyecekleri primlerinin üçte birini devletin karşılayacağını söyledi.

Beyannamede şu ifadelere yer verildi: "Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Eğer bir kadın ya da çocuk ihtiyaç nedeniyle çalışmak zorundaysa devlet ve yönetim o çocuk ve kadının bütün ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Annelik çok kutsal bir iştir. Sadece bir alanda değil. Pek çok mesleğin aynı anda icra edilmesidir annelik. Çocuk yetiştirmek toplumun geleceği açısından çok ulvi bir görevdir. Çok özveri isteyen iştir. Bu işin hafta sonu izni veya çalışma saatleri yoktur. Bu yüzden biz, 25 yıl evli kalan kadın özellikle de anneyse primleri devlet tarafından karşılanmak üzere emeklilik hakkı tanınmalıdır." demişti.