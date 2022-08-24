Devletin verdiği burs ve kredilerden yararlanmak isteyen kişilerden istenmekte olan ev hanımı gelir belgesi hakkında birçok konu merak ediliyor. Peki Ev hanımı gelir belgesi nereden alınır? Ev hanımı gelir belgesi nedir?

Ev hanımı gelir belgesi nereden alınır? Sorusu, burs ve kredilerden yararlanmak isteyen birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bazı kurumlar tarafından istenen Ev hanımı gelir belgesi nereden alınır? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki Ev hanımı gelir belgesi nereden alınır? Ev hanımı gelir belgesi nedir? İşte detaylar.

EV HANIMI GELİR BELGESİ NERDEN ALINIR?

Ev hanımı gelir belgesi almak isteyen vatandaşlar aşağıda yer alan adımları takip ederek ev hanımı gelir belgesine sahip olabilirler.

İkametgâh kaydınızın bağlı bulunduğu SGK'ya bizzat başvuru yaparak veya e-Devlet üzerinden Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti dosyasının çıktısını alarak.

E-Devlet üzerinden tüm kurumların bilgilerini tek sorgulamada gerçekleştirmenize imkân sağlanmış durumda. "https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu?barkodlu=BelgeOlustur" sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde E-Devlet sistemine giriş yaparak belgeyi alabilirsiniz.