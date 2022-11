Ev fiyatları düşecek mi? Konut fiyatlarında son durum ne?

Ev fiyatları için Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Biz Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapıyoruz. Konut fiyatları projemizle birlikte durdu, aşağı gelmeye başladı. Bu süreçte hem alt gelirlimize hem orta gelirlimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu projelerimizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." ifadeleri yer buldu. Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş ise konut fiyatlarımdaki son durumu merak ediyor. Peki, konut satışlarında son durum ne? Konut satışları neden düşüyor? Ev fiyatları düşecek mi? Detaylar haberimizde...

KONUT SATIŞLARINDA SON DURM NE?

Konut satışlarında temmuzda başlayan gerileme devam ediyor. Ekim ayında ülke genelinde satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.3 azalarak 102 bin 660 oldu ve böylece son 8 yılın en düşük ekim ayı satışı gerçekleşti.

KONUT SATIŞLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

1- Konut fiyatlarındaki artışla alıcı kitlesi daraldı.

2- Kurdaki hareketlilik ve güvenli yatırım arayışı yılın ilk yarısında satışları olumlu etkilemişti. Alım gücü yüksek olanlar bu dönemde işlemlerini tamamlandı.

3- Konut kredi oranlarına sınırlama gelmesi düşüşte önemli rol oynadı. Özellikle ikinci el konut için kredi oranları düşürülmesi ve kredi taleplerine olumlu dönüş olmaması tüketiciyi zorladı.

4 - Sosyal konut kurasına katılanlar şansını bu alanda denemek için alım kararını öteledi.

5 - Orta ve orta üstü gelir grubu için kampanya yapılacağı açıklanınca, 'önce kampanyayı görelim' görüşü hâkim oldu.

EV FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

İslam Menmiş açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Bir de talep ve üretim noktasındaki sıkıntılarla birlikte ister istemez emlak fiyatları her geçen gün, her geçen yıl artmaya devam ediyor. Benim nazarımda da şu anda emlak fiyatları Türkiye'de hala ucuz olduğu yönünde. Tabii niyeti olan bir sektöre konuştuğumuz için, bir piyasa konuştuğumuz için döviz kurundaki atakları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Geçen yıl sekiz 80 seviyesinde olan dolar kurunun şu anda 18.40 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Geçen yıl -farazi konuşuyorum- 1 milyon TL'ye satın aldığınız bir evin bu yıl 2 milyon TL olduğunu düşünün. İnsanlar diyor ki, fiyatları uçtu gitti. Halbuki enflasyon karşısında alım gücü azaldı, paranın değeri düştü için enflasyonist bir ortama geçtiğimiz için siz malın değerli olduğunu görüyorsunuz. Halbuki paranın değeri düştü. 8.80 seviyesinde olan dolar kuru 18.40 lira seviyesine yükseliyor, enflasyonda da %150 civarında bir artış var. Enflasyonist ortamlarda ne oluyor?

Malın değeri artıyor, paranın değeri düşüyor. İster istemez de insanlar kendi malının değerini durduğu yerde değer kazanmış gibi bir algıya sahip. Bu araç fiyatlarında da böyle. Kapısında duran, her gün kullandığı arabanın değerinin arttığını düşünüyor; arabasını değerlendiğini düşünüyor. Halbuki doğru olan şu: alım gücü azaldığı için, paranın değer kaybı oluştuğu için ister istemez insan malının durup dururken daha çok değerlendiğini düşünüyor. Mantıken şunu düşünmeniz lazım, her gün kullandığınız aracın nasıl olurda değeri artar? Evimiz var, oturuyorsunuz ve her geçen yıl yaşlanmaya devam ediyor bu ev."