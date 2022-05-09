Ev fiyatları arttı mı, neden artıyor 2022? Konut fiyatları yükseldi mi? Konut fiyatları neden yükseliyor, fiyatlar düşecek mi?

Ev fiyatları neden artıyor? Ev fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne zaman düşer? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Ev almayı düşünen vatandaşlara müjdelerde bulunan Erdoğan, 3 kredi paketini hizmete sunacaklarını söyledi. Ev fiyatları arttı mı, neden artıyor 2022? Konut fiyatları yükseldi mi?

EV FİYATLARI ARTTI MI, NEDEN ARTIYOR 2022?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev almayı düşünenlere müjde verdi. Konut finansmanı için 3 ayrı paketin hizmete sunulacağını belirten Erdoğan, "Kısa vadede konut satışını artırmayı hedefliyoruz. 10 yıl vadeli yüzde 0.99 faizli kredi verilecek" dedi. Erdoğan ayrıca, döviz hesaplarının veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak alınacak konutlar için ise 0,89 faizle kredi verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden sonra bazı ilan sitelerinde ev fiyatlarında artışlar meydana geldi. Söz konusu sitelerin bazı konut ilanlarında saniyeler içerisinde yüz binlerce liralık artış yaşandı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Konut sektöründeki arzı dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçireceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 paket hazırladık.

"BİRİNCİ EL KONUT İÇİN 0,99 FAİZLİ KREDİ SAĞLAYACAĞIZ"

Birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99'luk kredi sağlayacağız.

"İKİNCİ PAKET 0,89 FAİZLİ KONUT KREDİSİ İÇERİYOR"

İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların MB'ye satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının TL'ye dönüşümün teşvik etmektir.

İLK DEFA EV ALACAKLARA DEVLET DESTEĞİ

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev almayı düşünenlere müjde verdi. Konut finansmanı için 3 ayrı finansman hazırladıklarını belirten Erdoğan, "Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

İlk müjdemiz konut almak isteyen vatandaşlarımız ve konut yapan firmalarımızla ilgilidir. 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarda ev sahibi yapmıştık. Bankacılık sektörünün verdiği uygun kredilerle milyonlarca vatandaşımız ev sahibi olmuştu. Son olarak küresel ekonomide fahiş yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama, konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı.

"10 YIL VADELİ 0.99 FAİZLİ KREDİ VERİLECEK"

Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık.

Birinci pakette, ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir.

Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek.

"TOKİ PROJELERİNE HIZ VERİYORUZ"

Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz. TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. Küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.

Rezerv alanlarda yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satışa tabi olacaktır. Denetimde TOKİ ve Emlak Konut gibi birikimi olan kurumlarımızı da kullanacağız.

Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız. Hak sahipleriyle müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri projelerin denetimlerini daha sıkı şekilde gerçekleştireceğiz.

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