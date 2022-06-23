Konut kredilerinde yeni dönem resmen başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı karara göre, 1. ve 2. el konutlar için kredi değer oranı farklılaştı. Ev fiyatına göre ne kadar konut kredisi alınabilir 2022? Fiyatı 2-5 milyon TL arasında ve 2 milyon TL altındaki konutlara kredi verilir mi, ne kadar? Hangi konuta ne kadar kredi verilecek? Ne kadarlık ev alırken kaç TL kredi alınabilir? Detaylar haberimizde...

EV FİYATINA GÖRE NE KADAR KONUT KREDİSİ ÇIKAR 2022?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, konut kredilerine ilişkin yeni kararlarını duyurdu. Buna göre; değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda yüzde 70, 2 milyon TL altındaki konutlarda ise yüzde 90 kredi kullanılacak. Öte yandan 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı.

Değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda, yüzde 70, 2 milyon TL altındaki konutlarda ise yüzde 90 kredi kullanılacak.

Ev fiyatı:

10 milyon TL üzeriyse : Kredi imkanı olmayacak.

2-5 milyon TL arasındaysa : %70 konut kredisi

2 milyon TL altındaysa : %90 konut kredisi

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kurulun 23.06.2022 tarihli toplantısında 21.06.2022 tarih ve E-24049440-045.01[4/5]-53930 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 'Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar' başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine, bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

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