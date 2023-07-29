Ev almak isteyen vatandaşlar müteahhit mağduru oldular

MUŞ - Muş'ta, müteahhit firmalar tarafından mağdur edilen vatandaşlar yardım istedi.

2014 yılında ödeme gerçekleştirdikleri Cazım Akaydın yapı kooperatifinden tapularını alamayan vatandaşların hukuk mücadelesi devam ediyor. İddiaya göre, taşınmazın üzerindeki arsayı çeşitli kişilere satıp kayıplara karışan Cazım Akaydın, taşınmazları farklı firmalara devrederek vatandaşların haklarının kaybolasına neden oldu. İddiaya göre, müteahhit, yapacağı daireleri birden fazla kişiye satıp, parasını da alıp kayıplara karıştı. Taşınmazı devralan Ödün İnşaat yıllarca mağdur edilen ailelerden yeniden para talep etti. Her yüklenici firma değiştiğinde tekrardan para talep edilmesi aileleri çileden çıkardı. Mağdur edilen yaklaşık 20 aile, haklarını aramak için Muş Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu. Açılan davada vatandaşları mağdur eden 3 firmadan onlarca kişinin yargılanması sürüyor.

Öte yandan, hak talep ettikleri inşaatın önünde bir araya gelen mağdur aileler, daha sonra belediye meydanına geçerek burada düzenledikleri basın toplantısı ile seslerini duyurmak istediler. Mağdur edilen ailelerin adına basın metnini okuyan Avukat Attila Şentürk, ise davanın takipçisi olacaklarını belirti.

2014 yılında ev alma hayali ile tüm birikimini müteahhitte kaptıran mağdurlardan Havzullah Uyanık, 80 dairenin 160 kişiye satıldığını iddia ederek, "Cazım Akaydın mağdurlarındanım. 2014 yılında biz daire aldık. Bir süre sonra Cazım Akaydın iflas ettiğini beyan ederek kaçtı. Kaçarken 4 milyonluk malzemeyi ve taşınmazları Mahmut Saygın'a sattı. Sonra tekrar geri gelerek aralarında yaptıkları anlaşma ile Ödün inşaata buranın satışını gerçekleşirdiler. İnşaat el değiştikçe haklarımızı da gasp ettiler. Dairlerimizin karşılığında bizden tekrar para istediler. Bazı hak sahiplerine ise haklarının bulunmadığını beyan ettiler. Burada ki daireler 3 defa farklı farklı kişilere satıldı. Şuan burada bulunan 80 daire 160 kişiye satılmış durumda. Dairelerin ilk sahipleri olarak buradayız. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Muhatap bulamıyoruz. Müteahhit ile konuşuyoruz inşaatla ilgim yok diyor. Yeni firma ile konuşuyoruz haklarınız yok diyor. Şuan bile dairelerin satışı devam ediyor ve mağdurlar artıyor. Müteahhitler değiştikçe daireler başka insanlara satılıyor" dedi.

2015 yılında biriktirdiği yetim aylığı ile ev almak isteyen mağdur Elif Subaşı ise "2015 yılında aldım bu daireyi. Yetim aylığı ile geçiniyoruz. Ev sahibi bizi evden çıkarıyor. Ev alırken elimizde avucumuzda ne var ne yok hepsini müteahhite verdik. Burada birçok mağdur aile var. Evladının engelli aylığını veren aileler var. Yetkililere sesleniyorum Allah rızası için bize yardımcı olun. Engelli ve yetim malına göz dikken müteahhitler malımızı ele geçirdiler. Bizlere yardım edin" şeklinde konuştu.