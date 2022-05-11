Eurovision yarı finalleri tüm hızıyla devam ediyor. Büyük final 14 Mayıs tarihinde yapılacak. Peki, Eurovision ne zaman 2022? Eurovision şarkı yarışması hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Eurovision finalleri ne zaman?

EUROVİSİON 2022 NE ZAMAN?

2022 Eurovision Şarkı Yarışması, 66. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. Yarışma 2021 yarışması'nı "Zitti e buoni" adlı şarkısıyla Måneskin müzik grubunun kazanmasından dolayı İtalya'nın kenti Torino'da bulunan Pala Alpitour'da yapılacaktır. Yarışmanın ilk yarı finali 10 Mayıs 2022, ikinci yarı finali 12 Mayıs 2022, finali 14 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacaktır. Yarışmanın sunuculuğunu İtalyan televizyon sunucusu Alessandro Cattelan, şarkıcı Laura Pausini ve Lübnanlı-İngiliz şarkıcı Mika üstlenmiştir.

1965 yılında Napoli ve 1991 yılında Roma'daki ev sahipliklerinden sonra İtalya üçüncü kez ev sahipliği yapacaktır.

Yarışmaya 40 ülke katıldı. Ermenistan ve Karadağ en son katıldıkları 2019 yılından sonra geri dönme karar aldı. Rusya'nın yarışmaya katılması planlanmıştı fakat Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmiştir.

EUROVİSİON YARIŞMA TARİHLERİ

1. yarı final tarihi : 10 Mayıs 2022

10 Mayıs 2022 2. yarı final tarihi : 12 Mayıs 2022

12 Mayıs 2022 Final tarihi : 14 Mayıs 2022

EUROVİSİON 2022 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Şampiyon henüz belli olmadı. 14 Mayıs'ta yapılacak finalden sonra oylamaya göre şampiyon belirlenecektir.

EUROVİSİON SUNUCULARI KİMLER?

3 Aralık 2021 tarihinde Rai 1'in yöneticilerinden Stefano Coletta, İtalya haber ajansı ANSA ile yaptığı röportajda, Eurovision 2022'nin sunucularının 2022 Sanremo Müzik Festivali'ne kadar açıklanmayacağını doğruladı. İtalyan haber ajansı Adnkronos ve TV magazin sitesi TV Sorrisi e Canzoni televizyon sunucusu Alessandro Cattelan, şarkıcılar Laura Pausini ve Mika'nın yarışmanın sunucuları olduğunu iddia etmiştir. 2 Şubat 2022 tarihinde Sanremo 2022'nin ikinci gecesinde iddia edilen üçlünün resmi olarak yarışmanın sunucuları olduğu açıklanmıştır.

FİNALİSTLER

İtalya İtalya : Mahmood ve Blanco : "Brividi" : İtalyanca

Almanya Almanya : Malik Harris : "Rockstars" : İngilizce

Ermenistan Ermenistan : Rosa Linn : "Snap" : İngilizce

Fransa Fransa : Alvan ve Ahez : "Fulenn" : Bretonca

İspanya İspanya : Chanel : "SloMo" : İspanyolca, İngilizce

İsviçre İsviçre : Marius Bear : "Boys Do Cry" : İngilizce

Portekiz Portekiz : Maro : "Saudade, saudade" : İngilizce, Portekizce

Birleşik Krallık Birleşik Krallık : Sam Ryder : "Space Man" : İngilizce

İzlanda İzlanda : Systur : "Me? hækkandi sól" : İzlandaca

Litvanya Litvanya : Monika Liu : "Sentimentai" : Litvanca

Hollanda Hollanda : S10 : "De diepte" : Felemenkçe

Moldova Moldova : Zdob ?i Zdub ve Fra?ii Advahov : "Trenule?ul" : Rumence, İngilizce

Norveç Norveç : Subwoolfer : "Give That Wolf a Banana" : İngilizce

Ukrayna Ukrayna : Kaluş Orkestra : "Stefania" : Ukraynaca

Yunanistan Yunanistan : Amanda Tenfjord : "Die Together" : İngilizce

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