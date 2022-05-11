Eurovision ne zaman 2022? Eurovision şarkı yarışması hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Eurovision finalleri ne zaman?
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2022 Eurovision Şarkı Yarışması, 66. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. Vatandaşlar Eurovision 2022 ne zaman yapılacak merak ediyor. Peki, Eurovision 2022 finalleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Eurovision 2022 şarkıcıları ve şarkıları açıklandı mı? Eurovision 2022 ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
Eurovision yarı finalleri tüm hızıyla devam ediyor. Büyük final 14 Mayıs tarihinde yapılacak. Peki, Eurovision ne zaman 2022? Eurovision şarkı yarışması hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Eurovision finalleri ne zaman?
2022 Eurovision Şarkı Yarışması, 66. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. Yarışma 2021 yarışması'nı "Zitti e buoni" adlı şarkısıyla Måneskin müzik grubunun kazanmasından dolayı İtalya'nın kenti Torino'da bulunan Pala Alpitour'da yapılacaktır. Yarışmanın ilk yarı finali 10 Mayıs 2022, ikinci yarı finali 12 Mayıs 2022, finali 14 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacaktır. Yarışmanın sunuculuğunu İtalyan televizyon sunucusu Alessandro Cattelan, şarkıcı Laura Pausini ve Lübnanlı-İngiliz şarkıcı Mika üstlenmiştir.
1965 yılında Napoli ve 1991 yılında Roma'daki ev sahipliklerinden sonra İtalya üçüncü kez ev sahipliği yapacaktır.
Yarışmaya 40 ülke katıldı. Ermenistan ve Karadağ en son katıldıkları 2019 yılından sonra geri dönme karar aldı. Rusya'nın yarışmaya katılması planlanmıştı fakat Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmiştir.
- 1. yarı final tarihi : 10 Mayıs 2022
- 2. yarı final tarihi : 12 Mayıs 2022
- Final tarihi : 14 Mayıs 2022
Şampiyon henüz belli olmadı. 14 Mayıs'ta yapılacak finalden sonra oylamaya göre şampiyon belirlenecektir.
3 Aralık 2021 tarihinde Rai 1'in yöneticilerinden Stefano Coletta, İtalya haber ajansı ANSA ile yaptığı röportajda, Eurovision 2022'nin sunucularının 2022 Sanremo Müzik Festivali'ne kadar açıklanmayacağını doğruladı. İtalyan haber ajansı Adnkronos ve TV magazin sitesi TV Sorrisi e Canzoni televizyon sunucusu Alessandro Cattelan, şarkıcılar Laura Pausini ve Mika'nın yarışmanın sunucuları olduğunu iddia etmiştir. 2 Şubat 2022 tarihinde Sanremo 2022'nin ikinci gecesinde iddia edilen üçlünün resmi olarak yarışmanın sunucuları olduğu açıklanmıştır.
- İtalya İtalya : Mahmood ve Blanco : "Brividi" : İtalyanca
- Almanya Almanya : Malik Harris : "Rockstars" : İngilizce
- Ermenistan Ermenistan : Rosa Linn : "Snap" : İngilizce
- Fransa Fransa : Alvan ve Ahez : "Fulenn" : Bretonca
- İspanya İspanya : Chanel : "SloMo" : İspanyolca, İngilizce
- İsviçre İsviçre : Marius Bear : "Boys Do Cry" : İngilizce
- Portekiz Portekiz : Maro : "Saudade, saudade" : İngilizce, Portekizce
- Birleşik Krallık Birleşik Krallık : Sam Ryder : "Space Man" : İngilizce
- İzlanda İzlanda : Systur : "Me? hækkandi sól" : İzlandaca
- Litvanya Litvanya : Monika Liu : "Sentimentai" : Litvanca
- Hollanda Hollanda : S10 : "De diepte" : Felemenkçe
- Moldova Moldova : Zdob ?i Zdub ve Fra?ii Advahov : "Trenule?ul" : Rumence, İngilizce
- Norveç Norveç : Subwoolfer : "Give That Wolf a Banana" : İngilizce
- Ukrayna Ukrayna : Kaluş Orkestra : "Stefania" : Ukraynaca
- Yunanistan Yunanistan : Amanda Tenfjord : "Die Together" : İngilizce