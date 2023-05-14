Bu yıl 67. Kez düzenlenen olan Eurovision yarışmasının galibi internet üzerinde araştırılıyor. Birbirinden farklı birçok ülkenin yarışmakta olduğu Eurovision 2023'ü kim kazandı? Soruları gündemde yer alıyor. Peki, Eurovision 2023'ü kim kazandı? Bu yıl Eurovision 2023'ü hangi ülke kazandı? Eurovision'da hangi şarkı birinci oldu?

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen 37 ülkenin katılım gösterdiği Eurovision 2023'ü kim kazandı? Sorusu gündemde yer alıyor ve birçok vatandaş tarafından internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Konuya ilişkin olarak en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Eurovision'da hangi şarkı birinci oldu? Sorusu oluyor. Peki, Eurovision 2023'ü kim kazandı? Bu yıl Eurovision 2023'ü hangi ülke kazandı? Eurovision'da hangi şarkı birinci oldu?

EUROVİSİON 2023'Ü KİM KAZANDI?

Bu yıl 67. Kez düzenlenen ve 37 ülkenin katılım gösterdiği Eurovision 2023 Ukrayna'daki savaş nedeniyle bu yıl İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirildi. 67'nci Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveç'i temsil eden Loreen kazandı. "Tattoo" isimli şarkıyı seslendiren Loreen, topladığı 583 puanla Eurovision 2023'ün galibi oldu. Daha öncesinde Loreen, 2012 yılında Bakü'de düzenlenen yarışmada da "Euphoria" isimli şarkısıyla galip gelmişti. İrlandalı müzisyen Johnny Logan'dan sonra yarışmada iki kez birinci olan ikinci isim oldu.