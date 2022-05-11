Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta? Eurovision kim kazandı?
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10 Mayıs Salı günü Eurovision 2022 ilk yarı finali tamamlandı. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarışacak. Eurovision 2022 1. yarı final sonuçları belli oldu. Peki, Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta?
Eurovision Şarkı Yarışması ilk yarı finali dün akşam yayınlandı. Yarışmanın sunuculuğunu İtalyan televizyon sunucusu Alessandro Cattelan, şarkıcı Laura Pausini ve Lübnanlı-İngiliz şarkıcı Mika üstlendi. Peki, Eurovision kim kazandı? Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta?
EUROVİSİON 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eurovision 10 Mayıs Salı akşamı saat 20:00'de başladı. Eurovision 2022 şarkı yarışması finali ise 14 Mayıs Cumartesi günü final gerçekleştirecek.
10 Mayıs'ta gerçekleştirilen Eurovision 1. Yarı Final sonuçlarına göre İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Portekiz ve Hollanda finale kaldı.
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