Europower hisse ne zaman işlem görecek? Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz kaç lot verdi?

Halka arz takip eden vatandaşlar Europower halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Europower halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Europower hisse ne zaman işlem görecek? Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz kaç lot verdi?sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...