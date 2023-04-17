Europower hisse ne zaman işlem görecek? Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz kaç lot verdi?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Europower halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Europower halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Europower hisse ne zaman işlem görecek? Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz kaç lot verdi?sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Europower halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Europower halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Europower hisse ne zaman işlem görecek? Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz kaç lot verdi? sorularını merak ediyor. İşte Europower alabileceğiniz bankalar!
Europower halka arz tarihi 12-13-14 Nisan 2023.
Europower , Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Europower, 19 Nisan günü işlem görmeye başlayacak.
Europower 40,60 TL'den halka arz olacak.
Europower hisse kodu #EUPWR olarak açıklandı.
Europower şirketi pay olarak 50,000,000 Lot, ek pay olarak 10,000,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda Eşit Dağıtım dağıtım yapacak.