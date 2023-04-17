Halka arz takip eden vatandaşlar Europower halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Europower halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Europower halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Europower halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Europower halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Europower halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Europower halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Europower halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Europower alabileceğiniz bankalar!

EUROPOWER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Europower halka arz tarihi 12-13-14 Nisan 2023.

EUROPOWER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Europower halka arz sonuçları açıklandı.

"12-13-14 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanmıştır. Halka arzda pay başına fiyat 40,60 TL olarak belirlenmiş ve halka arz edilen 50.000.000 adet pay ile ek satış kapsamında 10.000.000 adet pay olmak üzere, toplam 60.000.000 adet payın tamamı satılmıştır. Halka arz boyutu 2.436.000.000 TL ve halka açıklık oranı %27,27 olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 9.813.686.408,40 TL tutarında ve 241.716.414 adet paya karşılık gelen, toplam 2.240.284 adet filtrelenmemiş başvuru alınmıştır. Halka arzda,

- Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 3,38 katı,

- Grup Çalışanları'na tahsis edilen payların 2,03 katı ve

- Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 12,17 katı talep toplanmıştır. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4,83 katı talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda, 2.116.948 adedi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 2.118.379 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Halka arz sonucunda, halka arzın, - %83,33'üne denk gelen 50.000.000 adet pay Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar'a, - %2,50'sine denk gelen 1.500.000 adet pay Grup Çalışanları'na ve - %14,17'sine denk gelen 8.500.000 adet pay Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar'a dağıtılmıştır. Halka arza ilişkin planlanan tahsisat, yatırımcılardan toplanan talep ve gerçekleşen dağıtım bilgisi, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır."

EUROPOWER HANGİ BANKALARDA VAR?

Europower , Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

EUROPOWER NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Europower, 19 Nisan günü işlem görmeye başlayacak.

EUROPOWER HİSSE FİYATI NE?

Europower 40,60 TL'den halka arz olacak.

EUROPOWER HALKA HİSSE KODU NE?

Europower hisse kodu #EUPWR olarak açıklandı.

EUROPOWER KAÇ LOT VERİYOR?

Europower şirketi pay olarak 50,000,000 Lot, ek pay olarak 10,000,000 Lot veriyor.

EUROPOWER ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda Eşit dağıtım yapacak.