Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz oransal mı, eşit mi? Europower halka arz kaç lot verir? Europower halka arz ne zaman işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Europower halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Europower halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz oransal mı, eşit mi? Europower halka arz kaç lot verir? Europower halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...