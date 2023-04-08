Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz oransal mı, eşit mi? Europower halka arz kaç lot verir? Europower halka arz ne zaman işlem görecek?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Europower halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Europower halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz oransal mı, eşit mi? Europower halka arz kaç lot verir? Europower halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Europower halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Europower halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Europower halka arz hangi bankalarda? Europower halka arz oransal mı, eşit mi? Europowerhalka arz kaç lot verir? Europower halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Europower alabileceğiniz bankalar!
Europowerhalka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Europower , Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Europower, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Europower 40,60 TL'den halka arz olacak.
Europower hisse kodu #EUPWR olarak açıklandı.
Europower şirketi pay olarak 50,000,000 Lot, ek pay olarak 10,000,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda Eşit Dağıtım dağıtım yapacak.