Europower halka arz katılım endeksine uygun mu? Ne zaman işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Europower halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Europower halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Europower halka arz katılım endeksine uygun mu? Ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...