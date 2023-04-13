Europower halka arz hangi bankalarda var? Europower halka arz kaç lot verir? Europower halka arz oransal mı, eşit mi?

Europower halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar Europower halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Europower halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Europower halka arz hangi bankalarda var? Europower halka arz oransal mı, eşit mi? Europower halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...