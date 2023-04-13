Europower halka arz hangi bankalarda var? Europower halka arz kaç lot verir? Europower halka arz oransal mı, eşit mi?
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Europower halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar Europower halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Europower halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Europower halka arz hangi bankalarda var? Europower halka arz oransal mı, eşit mi? Europower halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Europower halka arz kaç lot verir?sorusu merak konusu oldu. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların Europower halka arzını takip etmesiyle beraber gündeme Europower halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Europower halka arz hangi bankalarda var? Europower halka arz oransal mı, eşit mi? Europower halka arz kaç lot verir?sorularını merak ediyor. İşte Europower alabileceğiniz bankalar!
Europowerhalka arz tarihi 12-13-14 Nisan 2023 olarak belirlendi.
Europower , Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Europower, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Europower 40,60 TL'den halka arz olacak.
Europower hisse kodu #EUPWR olarak açıklandı.
Europower şirketi pay olarak 50,000,000 Lot, ek pay olarak 10,000,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda Eşit Dağıtım dağıtım yapacak.