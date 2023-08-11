Euromaster, otomobil sahiplerine nitrojen gazı kullanımını öneriyor

Euromaster, otomobil sahiplerinin güvenli sürüş gerçekleştirmesi için lastiklerde nitrojen gazı kullanımını öneriyor. Nitrojen gazıyla şişirilen lastikler daha güvenli, uzun ömürlü ve çevre dostu olurken yakıt tasarrufu sağlıyor.

Euromaster, otomobil sahiplerinin güvenli sürüş gerçekleştirmesi için lastiklerde nitrojen gazı kullanımını öneriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Euromaster, sürücülerin güvenli sürüş gerçekleştirmesi için, lastiklerde nitrojen dolumunu öneriyor.

Açıklamada, hareketsiz bir gaz olan nitrojenin, tozdan, yağdan ve nemden etkilenmezken, havadan daha sabit bir gaz olduğu için basınç kaybını azalttığı belirtiliyor. Nitrojen gazıyla şişirilen bir lastiğin inmesi, hava ile yapılan şişirmeye göre 4 kat daha yavaş oluyor.

Bu sayede hava ile şişirilmiş lastiklere oranla daha güvenli, daha uzun ömürlü ve çevre dostu olan nitrojen gazı, havayla şişirilmiş bir lastiğe göre çok daha yavaş inerek yuvarlanma direncinin artmasını önlüyor ve yakıt tasarrufu sağlıyor.

Öte yandan nitrojen gazı, lastik basınç değerini uzun süre sabit tutarak lastiklerin erken aşınma riskini de en aza indirgiyor. Bu da tıpkı lastikler gibi jantların ve yürüyen aksamın da daha uzun süre korunduğu anlamına geliyor. Üstelik nitrojen gazı ile şişirilmiş lastikler, araçlardaki yakıt tüketimini azaltarak sera etkisi yaratan gazların emisyonunu düşürüyor ve çevreyi koruyor.

Araç lastiklerinin, sürücü ve yolculara maksimum performans ve fayda sağlayacak şekilde en son teknolojiyle üretildiği ifade edilen açıklamada, bu faydayı sağlamak için araç üreticilerinin tavsiye ettiği uygun ebatlarda doğru lastik seçimi ve doğru basınç değerlerinin kullanılması gerektiği aktarılıyor.

En son teknolojiyle üretilmiş en kaliteli lastik dahi, araç üreticilerinin tavsiye ettiği doğru basınç değerlerine sahip değilse yeteri kadar fayda sağlayamadığı gibi sürüş güvenliğini de tehlikeye atıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Euromaster Türkiye Genel Müdürü Guillaume Wisselman, lastik basıncının düzenli olarak kontrol etmek gerektiğine dikkati çekerek, "Biz Euromaster olarak sürüş güvenliği, yakıt tasarrufu ve lastikten optimum fayda sağlamak adına sürücülere lastik basıncını düzenli kontrol ettirmelerini ve daha uzun süre doğru basınçla ilerlemek için lastiklerini nitrojen gazıyla şişirtmelerini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.