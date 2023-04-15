Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague play-off turundaki rakibi Olympiacos Piraeus oldu. Peki, Euroleague play off ne zaman 2023?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları EuroLeague play-off turunda Yunanistan ekibi Olympiacos Piraeus ile eşleşti. Peki, Euroleague play off ne zaman 2023?

EUROLEAGUE PLAY OFF NE ZAMAN 2023?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları EuroLeague play-off turunda Yunanistan ekibi Olympiacos Piraeus ile eşleşti. Normal sezonu 8. sırada tamamlayan sarı lacivertliler, ilk sırada yer alan Yunan ekibiyle Final-Four'a çıkmak için mücadele edecek. Seride saha avantajı Olympiacos'ta olacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek dörtlü finale kalacağı play-off maçları, 25 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.