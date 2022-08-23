EuroLeague ne zaman başlıyor? EuroLeague maç programı nedir?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği EuroLeague, Avrupa basketbolunun Şampiyonlar ligidir. Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği maçlara Avrupa'nın çoğu ülkesinden katılan takım vardır. 2000 yılından beridir yapılan uluslararası profesyonel olan basketbol turnuvası olan EuroLeague ne zaman başlıyor? Sorusu ise basketbolseverlerin akıllarındaki sorudur. Peki, EuroLeague ne zaman başlıyor?

EuroLeague kupasını 22 farklı takım kazanmıştır çünkü 14 takımın birden fazla şampiyonluğu vardır. En başarılı takım 10 şampiyonluğuyla Real Madrid iken son şampiyon Anadolu Efes'tir. Türk Hava Yolları sponsorluğunda olan EuroLeague ne zaman başlayacak? EuroLeague ilk hafta programında hangi maçlar var? Basketbolseverlerin merakla beklediği EuroLeague hakkında detaylar…

EUROLEAGUE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

THY EuroLeague'in ne zaman başlayacağı hakkında sorulan ne zaman başlayacak? Sorularına yanıt Lig'in internet sitesinden geldi. EuroLeague 6-7 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Türk takımlar olarak var olan Fenerbahçe, Bayern Münih'e konuk olurken Anadolu Efes ise Kızılyıldız'ı ağırlayacak.İlk haftanın maç programı ise diğer merak edilen konu. EuroLeague ilk hafta maç programı nedir?

EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI NEDİR?

Lig sitesinden açıklanana göre ilk haftanın programı şöyledir:



Panathinaikos- Real Madris

LDLC Asvel- Olimpia Milano

Macabbi Tel Aviv- Zalgris Kaunas

Bayern Münih- Fenerbahçe Beko

Valencia- Baskonia

Anadolu Efes- Kızılyıldız

Alba Berlin- Partizan

Barcelona- Olympiakos

Virtus Bologna- AS Monaco