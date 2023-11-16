Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter Typhoon" tedariki için çalışmalarının olduğunu belirtti. Bakan Güler'in açıklaması Eurofighter uçak hangi ülkenin, kim üretiyor, merak edildi. İşte, detaylar!

Eurofighter uçak hangi ülkenin, kim üretiyor?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere ve İspanya'dan Avrupa Birliği yapımı 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladıklarını açıkladı Eurofighter uçak hangi ülkenin, kim üretiyor?

EUROFİGHTER GÜNDEMDE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere ve İspanya'dan Avrupa Birliği yapımı 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladıklarını açıkladı. Bakan Güler, "İngiltere ve İspanya 'Evet' dedi, Almanya'yı ikna etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Eurofighter Typhoon, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı, çift motorlu, delta kanatlı avcı uçağı. Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir.

EUROFİGHTER UÇAK HANGİ ÜLKENİN, KİM ÜRETİYOR?

Eurofighter Typhoon, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu, kanart delta kanatlı, çok rollü savaş uçağı.

Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir.

Motor tipleri: Turbofan, Eurojet EJ200

En yüksek hız: 2.495 km/sa

Menzil : 2.900 km

İlk uçuş tarihi: 27 Mart 1994

Üreticiler : Eurofighter GmbH, BAE Systems, Airbus, Alenia Aermacchi, DASA, EADS