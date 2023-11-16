Bakan Güler, İngiltere ve İspanya'dan 40 adet Avrupa Birliği yapımı Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladıklarını söyledi. Bakan Güler, "İngiltere ve İspanya "Evet" dedi, Almanya'yı ikna etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri nedir?

EUROFİGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

Eurofighter Typhoon, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı, çift motorlu, delta kanatlı avcı uçağı. Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir.

İki adet Eurojet (Yurojet) EJ200 motoruna sahiptir. Tek ve çift pilotlu versiyonları vardır. Yapabildiği en yüksek hız 2.390 km/s'dir.

Genel Özellikler

Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)

Mürettebat: 1

Kanat Açıklığı:10.95 m (35.9 ft

Kanat Açıklığı:5.28 m (17.3 ft)

Kanat Alanı:51.2 m²

Boş Ağırlık:11,000 kg(24.000 lb)

Yüklü ağırlığı: 16.000 kg

Max.Kalkış Ağırlığı:23.500 kg (51.800 lb)

Motor:2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri

Yakıt kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)

Maksimum hız :

Yüksek Irtifada: (2495 km/ s veya 1550 mil)

Deniz seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km/ s veya 950 mph)

Menzil:2900 km (1,800 mil)

Servis Yarıçapı:19812 m (65,000 ft [343] [344] )

Tırmanış:315 m/ s [345] (62.000 ft/ dak [346] )

İtme/Ağırlık:1.15

Silahlar

Toplar: 27mm'lik Mauser BK-27 topuna sahiptir

Füzeler: AGM-84 Harpoon, AGM-88 HARM, AGM Armiger, AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, MBDA Meteor, ALARMs, Storm Shadow (AKA "Scalp EG"), Brimstone, Taurus, Penguin

Bombalar: Paveway 2, Paveway 3, Geliştirilmiş Paveway, JDAM