EUROBASKET hangi kanalda yayınlanıyor? S SPort basket maçı frekans bilgileri!
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Uzun süredir beklenen Eurobasket 2022 heyecanı başladı ve grup maçları ile devam ediyor. Sporseverler maçlar hakkında detayları merak ederken EUROBASKET hangi kanalda yayınlanıyor, merak edildi. İŞte, SPort basket maçı frekans bilgileri!
A Milli basketbol mili takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Gürcistan, İspanya, Bulgaristan, Karadağ ve Belçika ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor. Peki, EUROBASKET hangi kanalda yayınlanıyor? SPort basket maçı frekans bilgileri!
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022'deki 12 kişilik kadrosu şu şekilde:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
Euro Basket turnuvasında maçların çoğu S SPort'tan yayınlanıyor Bazı maçlar ise NTV'den yayınlanıyor.
Uydu Adı: Türksat 4A
Lokasyon: 42 ° Doğu
Alış Frekansı: 12.015 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Hızı: 27.500 Ksym/s
FEC değeri: 5/6