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Euro yükseliyor mu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 24 Kasım Euro kaç lira?

Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken EURO kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 24 Kasım 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,08 azalışla 28,8270'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 28,8740'tan işlem görüyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar?