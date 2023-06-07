Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından hızla yükselişe geçen dolar ve euronun yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Gece saatlerinde 22 seviyelerini aşarak yeni bir rekor kıran dolar ardından euro merak ediliyor. Peki, Euro rekor kırdı mı? Euro ne kadar, kaç TL oldu? Euro rekoru kaç TL? Euro en fazla kaç TL'yi gördü?

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi. Piyasalardaki son durumun arından vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde Euro rekor kırdı mı? sorusu sorgulatıldı. Peki, Euro rekor kırdı mı? Euro ne kadar, kaç TL oldu? Euro rekoru kaç TL? Euro en fazla kaç TL'yi gördü?

EURO REKOR KIRDI MI?

Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 08.45 itibarıyla 22,4962 seviyelerine ulaşarak rekorunu yineledi. Aynı dakikalarda euro ise 24,1879 seviyelerinde seyrediyor.

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından hızla yükselişe geçen dolar ve euronun yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Gece saatlerinde 22 seviyelerini aşarak yeni bir rekor kıran dolar, saat 08.00 itibarıyla 22 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Güne yine rekorla başlayan euro/TL aynı dakikalarda 23,8644; gram altın ise 1401,85 seviyelerinde seyrediyor.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE KAÇ?

TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.