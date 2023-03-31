Son 2 yıldır birçok kez tarihi zirvesini yineleyen EURO rekor kırdı mı? Sorusu gündemde yer almakta ve araştırılmakta. Artış gösteren Euro'nun rekor seviyeyi aşıp, aşmadığı EURO rekor kırdı mı? Sorusu ile araştırılmakta. Peki, EURO rekor kırdı mı? EURO bugün kaç oldu, rekor kırdı mı? EURO rekor ne kadar, kaç TL?

İki yıldır fahiş yükselişini sürdürerek, Türk Lirası'nın gitgide erimesine neden olan döviz kurundaki dalgalanma sürüyor. Rekor serisine bu yıl da devam eden euro/TL, haftanın son iş gününde artış gösterdi. Dolarda ise yükseliş devam ediyor. Peki, EURO rekor kırdı mı? EURO bugün kaç oldu, rekor kırdı mı? EURO rekor ne kadar, kaç TL?

EURO REKOR KIRDI MI?

Bu yıl birçok kez rekor kıran euro, bugün bir kez daha zirve yeniledi. Önceki kapanışını 20,9244 seviyesinden yapan euro/TL, bugün 21,0509 seviyesine çıkarak, şimdiye dek gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL, cuma gününe 19,1985 seviyesinden başladı. Uzun zamandır yukarı yönlü hareketini sürdüren para birimi, bir önceki kapanışını da 19,1750 seviyesinden gerçekleştirmişti.