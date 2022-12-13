ABD'de enflasyon, enerji maliyetlerindeki gerilemenin artan gıda maliyetlerini dengelemesiyle kasımda yavaşladı. Bu gelişmenin ardından Euro yükselişe geçti. Peki, Euro neden yükseldi? Euro neden yükselişte? Euro yükselmeye devam edecek mi, düşecek mi?

Euro neden yükseliyor? ABD'de enflasyon, enerji maliyetlerindeki gerilemenin artan gıda maliyetlerini dengelemesiyle kasımda yavaşladı. Bu gelişmenin ardından Euro yükselişe geçti. Peki, Euro neden yükseliyor? Euro neden yükselişte? Euro yükselmeye devam edecek mi, düşecek mi? İşte detaylar...

EURO NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte dolarda kısmi bir düşüş gerçekleşirken, altın ve euro yükseldi. Karar öncesi 18,64 lira seviyesinde bulunan dolar, 18,60'lara kadar geriledi. Euro ise 19,66 liradan 19,85 liraya kadar yükseldi. Altının gram fiyatı ise rekor kırdı.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Karar öncesi 1.072 lira seviyelerinde bulunan altının gram fiyatı, 1.089 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın saat 17.15 itibarıyla rekor seviyeden işlem görmeye devam ederken, çeyrek altın 1.751 liradan, cumhuriyet altını ise 7.206 liradan satılıyor.

ÇEKİRDE ENFLASYON YÜZDE 0,2 ARTTI

Gıda ve enerji hariç diğer mal ve hizmetlerdeki genel artışı ifade eden çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 yıllık bazda yüzde 6 artarak tahminlerin altında gerçekleşti. Beklenti aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,1 artıştı. Çekirdek enflasyon böylece aylık bazda bir yıldan uzun sürenin en düşük artışını kaydetti.

YILLIK ARTIŞIN YAVAŞLAMAYA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Verilerin tahminlerin altında kalması, enflasyonda en kötüsünün geride kalmış olabileceğine işaret etti. Ekonomistler enflasyondaki yıllık artışın gelecek yıl yavaşlamaya devam etmesini bekliyor.