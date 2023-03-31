İki yıldır fahiş yükselişini sürdürerek, Türk Lirası'nın gitgide erimesine neden olan döviz kurundaki dalgalanma sürüyor. Rekor serisine bu yıl da devam eden euro/TL, haftanın son iş gününde de yükselmeye devam etti. Vatandaşlar ise Euro ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Güncel Euro fiyatı! araması yaptı.

Euro ne kadar oldu, kaç TL? sorusu gündemde yer alıyor. Son 2 yıldır birçok kez tarihi zirvesini yineleyen euro/TL, sabah saatlerinde yeni bir rekora imza etti. Güncel Euro fiyatı ise merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Euro ne kadar oldu, kaç TL? sorusunu araştırdı. İşte 2023 Güncel Euro fiyatı!

EURO NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Son 2 yıldır birçok kez tarihi zirvesini yineleyen euro/TL, sabah saatlerinde 21,0509 seviyesine ulaşarak bir kez daha rekor tazeledi. Dolar/TL ise uzun zamandır süren yukarı ivmeli seyrini koruyor. İki yıldır fahiş yükselişini sürdürerek, Türk Lirası'nın gitgide erimesine neden olan döviz kurundaki dalgalanma sürüyor. Rekor serisine bu yıl da devam eden euro/TL, haftanın son iş gününde tarihte ilk kez 21 TL'yi aşarak rekor yeniledi. Dolarda ise yükseliş devam ediyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL, cuma gününe 19,1985 seviyesinden başladı. Uzun zamandır yukarı yönlü hareketini sürdüren para birimi, bir önceki kapanışını da 19,1750 seviyesinden gerçekleştirmişti.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Bu yıl birçok kez rekor kıran euro, bugün bir kez daha zirve yeniledi. Önceki kapanışını 20,9244 seviyesinden yapan euro/TL, bugün 21,0509 seviyesine çıkarak, şimdiye dek gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.