Euro ne kadar oldu, arttı mı? 7 Kasım Euro kaç TL, 1 Euro ne kadar?
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Döviz fiyatları ve dolar kuru gündeme gelirken euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılıyor. EURO kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 7 Kasım 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 7 Kasım 2023 Euro satış fiyatı!
Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 7 Kasım 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 7 Kasım 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 7 Kasım 2023 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…
Euro/TL 30,47'den satılıyor.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,47 seviyelerinde işlem görüyor.
Sterlin/TL ise 35,09'dan satılıyor.