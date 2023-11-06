6 Kasım 2023 tarihinde Euro'nun güncel değeri merak ediliyor. Döviz kurlarının sürekli değiştiği piyasada, Euro bugün ne kadar olduğu ve 1 Euro'nun kaç TL olduğu yoğun ilgi görüyor. Euro'nun güncel satış fiyatı ve döviz kurunun son durumu hakkında detaylar haberimizde bulunmaktadır. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 6 Kasım 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Peki, Euro ne kadar oldu? 6 Kasım Euro kaç TL, 1 Euro ne kadar?

Euro ne kadar oldu? 6 Kasım Euro kaç TL, 1 Euro ne kadar?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 6 Kasım 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 6 Kasım 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 6 Kasım 2023 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro 30,53'ten satılıyor.

DOLAR NE KADAR?

Cuma günü, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 28,38'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,2 primle 28,43'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 35,22'den alıcı buluyor.

GÖZLER FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARINDA

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisini güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü konuşmasının yanı sıra Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacakları sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek 3 toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimallerin oldukça gerilediğini kaydeden analistler, Fed'in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, hizmet sektörü ve bileşik Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 puan seviyesinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.