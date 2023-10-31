Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken EURO kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 31 Ekim 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret ettiğini belirten analistler, bu durumun Fed'i ne kadar kaygılandırdığına yönelik mesajların önemli olduğunu bildirdi. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 31 Ekim 2023 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar oldu? 31 Ekim Euro kaç TL, 1 Euro ne kadar?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 31 Ekim 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 31 Ekim 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 31 Ekim 2023 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro 30,05'ten satılıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,28 seviyesinden işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 34,38'den alıcı buluyor.

31 EKİM CANLI DÖVİZ KURU

Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 30,05'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 34,38'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 106,3 seviyesinde bulunuyor.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret ettiğini belirten analistler, bu durumun Fed'i ne kadar kaygılandırdığına yönelik mesajların önemli olduğunu bildirdi. Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirirken, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 puan seviyelerinin direnç, 106 ve 105 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 47,8 AZALDI

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre dış ticaret açığı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 azalarak 9 milyar 607 milyon dolardan 5 milyar 12 milyon dolara geriledi.